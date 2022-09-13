Лайма Вайкуле впервые высказалась о своем реальном состоянии

Певица долго скрывала проблемы со здоровьем.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Латвийская певица Лайма Вайкуле вышла в свет впервые за последние несколько недель. Артистка посетила концерт в честь композитора Раймонда Паулса, где журналисты спросили ее о здоровье.

«Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас», — заявила Вайкуле.

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При этом Вайкуле подчеркнула, где в ближайшем будущем будет жить, останется в Европе или переедет в США. Артистку волнует вспышка коронавируса в Латвии.

Ходят слухи, что у Вайкуле рецидив онкологического заболевания. Певица новость не подтверждает, но и не опровергает.

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