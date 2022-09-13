Лайма Вайкуле впервые высказалась о своем реальном состоянии

При этом Вайкуле подчеркнула, где в ближайшем будущем будет жить, останется в Европе или переедет в США. Артистку волнует вспышка коронавируса в Латвии.

Ходят слухи, что у Вайкуле рецидив онкологического заболевания. Певица новость не подтверждает, но и не опровергает.