Лайма Вайкуле тремя словами оценила поступок Аллы Пугачевой, захотевшей стать иноагентом

Певица Лайма Вайкуле дала понять, что не ждала от своей подруги Аллы Пугачевой ничего другого.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Известная певица Алла Пугачева наделала много шума своим заявлением. В это воскресенье, 18 сентября, Алла Борисовна наконец-то сформулировала отношение к происходящим в мире событиям.

Этого от Примадонны ждали давно, поэтому реакция общественности последовала незамедлительно.

Слова Аллы Пугачевой оценили Ксения Собчак, Владимир Соловьев, Рената Литвинова, рэпер Тимати. Свое мнение высказала и подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле.

Певица уместила свой комментарий в три слова.

«Алла, горжусь и восхищаюсь», - Лайма Вайкуле.

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Напомним, на днях вернувшаяся вместе с Гарри и Лизой в Россию Алла Пугачева попросила ее включить в реестр иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным*.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Пугачева.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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