Лайма Вайкуле тремя словами оценила поступок Аллы Пугачевой, захотевшей стать иноагентом

Известная певица Алла Пугачева наделала много шума своим заявлением. В это воскресенье, 18 сентября, Алла Борисовна наконец-то сформулировала отношение к происходящим в мире событиям.

Этого от Примадонны ждали давно, поэтому реакция общественности последовала незамедлительно.

Слова Аллы Пугачевой оценили Ксения Собчак, Владимир Соловьев, Рената Литвинова, рэпер Тимати. Свое мнение высказала и подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле.

Певица уместила свой комментарий в три слова.

«Алла, горжусь и восхищаюсь», - Лайма Вайкуле.

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Напомним, на днях вернувшаяся вместе с Гарри и Лизой в Россию Алла Пугачева попросила ее включить в реестр иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным*.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева», - написала Алла Пугачева.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.