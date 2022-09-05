Лайк от заклятой подруги: Ротару публично поддержала прервавшую молчание Пугачеву

Алла Пугачева после прощания с упокоенным Михаилом Горбачевым опубликовала в микроблоге пост на политическую тему, за говорив о том, какой была эпоха при первом и последнем президенте СССР. Примадонна подчеркнула, что сейчас «куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс».

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На эти размышления Примадонны откликнулись многие звезды. Кто-то словами, кто-то смайлами. А заклятая подруга Примадонны София Ротару поставила «лайк» коллеге. Исполнительница хитов «Хуторянка» и «Вот и лето прошло» давно обозначила свою позицию и активно поддерживает свою страну.