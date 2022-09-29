Лайфхак для стройняшек! Куркова так стеснялась своей худобы, что надевала три пары колготок

Равшана Куркова, которую в России считают одной из самых талантливых, успешных и бесспорно привлекательных актрис, оказывается, в юности комплексовала из-за фигуры. Она считала себя слишком худенькой. Тогда девочка и представить не могла, что будет возглавлять топы самых красивых отечественных звезд.

По словам Равшаны, когда она была еще молоденькой девочкой, то сильно переживала из-за худобы и высокого роста. Похоже, что она считала себя некрасивой, как это бывает у многих подростков. Чтобы хоть как-то «поправить» ситуацию, девочка горбилась и сутулилась. А также придумала лайфхак с колготками.

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«Я дико переживала из-за своей худобы и роста. Постоянно сутулилась, носила по три пары колготок, чтобы ноги казались толще», — призналась Равшана.

Конечно же, по мере взросления эти комплексы исчезли. Тем более что актриса всегда была окружена поклонниками.

«В определенный момент ты понимаешь, что важно только то, из чего человек состоит внутренне, кто он по сути, чем он живет. А что касается внешних факторов, отношусь философски, если что-то в себе не нравится — улучшай это спортом, правильным питанием, мыслями, совершенствуй дух и тело», — заверила актриса.

По материалам Gazeta.ru