Лайфхак для бизнесменов от Лисовца: как сделать так, чтобы футболки по 20 тысяч рублей разлетались как горячие пирожки

Владислав Лисовец посвятил индустрии моды не один десяток лет, поэтому не понаслышке знает, как устроен мир стиля и связанный с ним бизнес.

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По словам телеведущего, начинающим дизайнерам хотя и сложно пробиться в мир моды, однако даже в таком случае можно сделать так, чтобы футболки, скажем, по 20 тысяч рублей, продавались как горячие пирожки.

«Арт-хаус никогда не будет нужен массам. Всем нужно хэппи. Поэтому четко выбирайте свою аудиторию. Если вы сделали коммерческий попсовый продукт, вам нужны десятилетия, чтобы прийти в арт-хаус. А если вы начнете с моды, с креативного фешена, то потом вы сможете прийти в коммерцию и наконец выпустить те самые дорогущие футболки», — рекомендовал Лисовец.

Ранее Лисовец назвал главную модную деталь грядущих сезонов.

Источник: «Комсомольская правда».