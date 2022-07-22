«Ласковая моя»: Костюшкин трогательно поздравил свою жену-телеведущую с топазовой свадьбой

22 июля певец Стас Костюшкин и танцовщица, ведущая Юлия Клокова отмечают топазовую свадьбу. В честь этого события артист опубликовал архивный снимок с момента празднества и написал в соцсетях трогательные слова в адрес супруги.

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«Милая, ласковая моя, дорогая и несравненная, Юля. Поздравляю тебя с нашей топазовой свадьбой! Сегодня нашему браку исполнилось 16 лет, сегодня мы вновь стали юными, мечтательными и вдохновленными друг другом, и бесконечно влюблёнными друг в друга людьми. Я желаю тебе, солнышко, сиять ярче самого дорогого и прекрасного топаза на свете. Люблю тебя!» - можно увидеть в аккаунте во «ВКонтакте» Стаса Костюшкина.

Для Стаса Костюшкина его брак с Клоковой — уже третий. Первый раз он женился на девушке по имени Марианна, которую знал с детства. Она мало верила в его талант, что и послужило поводом для их развода. Однако именно это стало стимулом для создания коллектива «Чай вдвоем».

Потом был трехлетний союз с танцовщицей Ольгой, от которой у музыканта родился сын Мартин. Но любовь к третьей избраннице разрушила и этот брак.

Последние отношения оказались самыми крепкими. 22 июля звездная пара отметила 16-летие брака. Они воспитывают двух сыновей: Богдана и Мирона.