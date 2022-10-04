Лариса Рубальская: «С сиделкой Борис Моисеев прожил бы дольше»

Лариса Рубальская считает, что Борису Моисееву обязательно надо было нанять сиделку, даже если он был против этого. По словам писательницы, он бы с ней прожил дольше.

«Я ухаживала за мужем, когда его парализовало. Была с ним почти каждую минуту, это важно в таких ситуациях. Важно, чтобы он не оставался один. Каждое нахождение рядом продлевало его жизнь на несколько дней», - заявила она в шоу «Звезды сошлись!».

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