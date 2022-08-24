«Лариса – хорошая актриса»: Корнелюк заступился за Гузееву, которая скоро появится в «Голосе»

Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев ушел из шоу «Голос 60+». Теперь его заменит Лариса Гузеева.
Музыкант Игорь Корнелюк, который впервые занял кресло наставника проекта, уверен, что к телеведущей все зрители быстро привыкнут.
«Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я ее еще не видел в качестве ведущей шоу «Голос 60+», но думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», - цитирует Корнелюка prozvezd.info.
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Добавим, компанию Корнелюку по креслам наставников составят Елена Ваенга, Валерий Сюткин и Александр Малинин.
Игорь Корнелюк. Фото: Global Look Press