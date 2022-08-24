«Лариса – хорошая актриса»: Корнелюк заступился за Гузееву, которая скоро появится в «Голосе»

Телеведущая будет вести шоу для тех, кому за 60 лет.
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев ушел из шоу «Голос 60+». Теперь его заменит Лариса Гузеева.

Музыкант Игорь Корнелюк, который впервые занял кресло наставника проекта, уверен, что к  телеведущей все зрители быстро привыкнут.

«Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я ее еще не видел в качестве ведущей шоу «Голос 60+», но думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», - цитирует Корнелюка prozvezd.info.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Добавим, компанию Корнелюку по креслам наставников составят Елена Ваенга, Валерий Сюткин и Александр Малинин.

 

Игорь Корнелюк. Фото: Global Look Press

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