«Лариса – хорошая актриса»: Корнелюк заступился за Гузееву, которая скоро появится в «Голосе»

Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев ушел из шоу «Голос 60+». Теперь его заменит Лариса Гузеева.

Музыкант Игорь Корнелюк, который впервые занял кресло наставника проекта, уверен, что к телеведущей все зрители быстро привыкнут.