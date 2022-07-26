Лариса Гузеева предъявила подтянутое лицо

Ларисе Гузеевой в мае исполнилось 63 года, телеведущая отлично выглядит для своего возраста. А после отдыха в Болгарии и вовсе словно на 10 лет помолодела.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Знаменитость, к сожалению, в последнее время не появляется на ТВ, поскольку ее проект «Давай поженимся!» отправлен на каникулы, поэтому поклонники всегда очень активно откликаются на ее новые снимки в Сети.

На свежем кадре Лариса Гузеева выглядит посвежевшей, лицо — плотное и подтянутое. Фолловеры уже второй день обсуждают чудесное преображение знаменитости, выдвигая самые различные версии.