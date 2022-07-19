Лариса Долина назвала слабые места современных вагонов в поездах

Также звезда выразила возмущение ручкой, которая закрывает купе. «Мне опять-таки нужно встать на кровать ногами и повернуть ручку вниз. Очень удобно», - пошутила Долина.

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Напомним, что Лариса Долина была одной из главных звезд Международного музыкального фестиваля в белорусском Витебске. Именно оттуда она возвращалась на поезде в Москву.