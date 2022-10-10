«Лапулечка! Носик-кнопкой, реснички длиннющие»: как сейчас выглядит 7-летняя дочка Николаева от молодой жены

В одном из интервью жена Игоря Николаева призналась, что им не сразу удалось завести ребенка. Юлия Проскурякова не стала скрывать, что ходила с мужем по врачам, которые убеждали супругов, что никаких проблем со здоровьем у них нет.

Вот только желание певицы стать мамой все никак не исполнялось. Как только Юлии немного успокоилась и перестроилась на карьеру, она узнала о том, что ее мечта исполнилась. Всю беременность именитый композитор носил молодую жену на руках.

Как летит время! Младшей дочке Игоря Николаева уже семь лет. По этому случаю супруги показали свежее фото подросшей Вероники.

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Дочка именитого композитора внешне похожа на свою маму. У Вероники светло-русые волосы, длинные реснички, глаза-озера, носик-кнопкой, пухлые щечки. Дочка Юлии Проскуряковой растет очаровательным ребенком.