Lamborghini и Gelаndewagen – не меньше: дочь Бородиной поделилась своими золотыми мечтами (видео)

Ксения Бородина в очередной раз решила нарваться на хейт со стороны подписчиков. Ей уже не раз высказывали фолловеры, что она зазналась и оторвалась от народа, кичась перед публикой своим богатством.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Бородина, напомним, частенько хвастается перед подписчиками своими брендовыми вещами, элитными путешествиями и дорогой недвижимостью.

На сей раз ведущая выставила в Сеть видео, на котором ее наследница Теона делится своими совсем недетскими мечтами. Как оказалось, дочка в будущем планирует ездить на авто вроде Lamborghini и Gelаndewagen, не меньше.