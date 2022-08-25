«Лафа закончилась»: Лободе после отмены шоу в Таллине посоветовали поубавить гонорар и райдер

Звезда проекта «Дом-2» Рустам Солнцев уверен, что поп-диве не помешало бы умерить свои аппетиты.

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Блогер Рустам Солнцев специально для проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал то, что Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине. Кстати, в Эстонии при полном аншлаге успел выступить муж Примадонны шоумен Максим Галкин. А вот украинская дива от гастролей почему-то отказалась.

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Выступая в защиту Светланы Лободы экс-участник проекта «Дом-2» заверил, что она всегда была очень квалифицированной певицей и выпускала неплохие треки. К тому же, артистка знает, как работать с публикой на сцене. У нее целый пласт хитов. Русскоязычная аудитория очень любит эту певицу.

«А в Таллине могло случиться все, что угодно: остаток гонорара не перевели, в последний момент оказалось, что нет гостиницы, на которую она рассчитывала. Но важно понимать, что нынче времена очень вредные, но их не выбирают, особенно сейчас.

И я считаю, что и гонорара, и райдера можно было немного поубавить. Светлана Лобода была русскоязычной певицей номер один, а сейчас оказалась просто певицей без всякого номера», — сетует экс-участник телестройки.

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