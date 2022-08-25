«Лафа закончилась»: Лободе после отмены шоу в Таллине посоветовали поубавить гонорар и райдер

Блогер Рустам Солнцев специально для проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» прокомментировал то, что Светлана Лобода отменила свой концерт в Таллине. Кстати, в Эстонии при полном аншлаге успел выступить муж Примадонны шоумен Максим Галкин. А вот украинская дива от гастролей почему-то отказалась.

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Выступая в защиту Светланы Лободы экс-участник проекта «Дом-2» заверил, что она всегда была очень квалифицированной певицей и выпускала неплохие треки. К тому же, артистка знает, как работать с публикой на сцене. У нее целый пласт хитов. Русскоязычная аудитория очень любит эту певицу.