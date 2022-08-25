«Ладошку любимой поднес к губам... и поцеловал!»: 85-летний Кончаловский понежничал с Высоцкой на публике

На днях режиссер Андрей Кончаловский отметил свой юбилей. Ему исполнилось 85 лет. Вот уже не одно десятилетие рядом с Андреем Сергеевичем его муза и любимая жена Юлия Высоцкая. Режиссер боготворит свою возлюбленную, считая ее идеальной во всех смыслах.
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Пара часто путешествует вдвоем. Вот и августовские каникулы они проводят в Европе. Юлия Высоцкая всегда с особой теплотой относилась к Италии. В личном микроблоге актриса поделилась редким кадром, представ с мужем на террасе ресторана. Юлия приобняла супруга за плечи, а Андрей Сергеевич поймал ручку своей возлюбленной, поднес ее ладошку к губам и запечатлел нежный поцелуй.
Андрей Кончаловский запечатлел поцелуй на ладони Юлии Высоцкой. Фото: соцсети
Андрея Кончаловского совершенно не смутило том, что вокруг них есть посторонние. Режиссер не стесняется демонстрировать свою привязанность к молодой жене.
«Ладошку любимой поднес к губам... И поцеловал!», «Столько нежности в этом моменте», «Это так мило», «Идиллия!», «Самая лучшая пара», — написали фолловеры.