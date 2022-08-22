Кверху задом: Самбурская в неприличной позе запечатлелась на пляже

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская продолжает отдыхать в Турции. Туда актриса отправилась с подругами и ежедневно радует фанатов новыми снимками с пляжа.

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Среди кадров, сделанных на пляже, множество фото в бикини. Красавица упорно работала над своей фигурой, чтобы блистать в купальнике своими рельефами и прессом. Но в какой-то момент ей наскучило хвастаться мышцами, и девушка ударилась в юмор.

На новом снимке, который Самбурская показала в Сети, она позировала в неприличной позе. Уткнувшись головой в диван, красотка высоко подняла таз и замерла. Судя по наслаждения на лице, ей довольно удобно, и так она решила отдохнуть.