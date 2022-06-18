Квашеная капуста, колбаса, ножницы: Стрелец показала, что пытались пронести на ПМЭФ гости

Видеоблогер стала одной из гостей мероприятия.
Надежда Стрелец

Надежда Стрелец. Фото: соцсети

Видеоблогер и журналистка Надежда Стрелец в «Телеграм» показала, что изымали охранники у гостей Петербургского международного экономического форума.

Изъятое у гостей ПМЭФ. Фото: "Телеграм" Надежды Стрелец

На кадрах можно увидеть ножницы, воду и даже колбасу.

Изъятое у гостей ПМЭФ. "Телеграм" Надежды Стрелец

«Вот что изымали сегодня у гостей на ПМЭФ. Сказали, что пытались пронести даже квашеную капусту. И еще немного из конфискованного на входе на ПМЭФ», - заявила Надежда Стрелец.

Напомним, что ПМЭФ посетил президент России Владимир Путин. В Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные меры безопасности.

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