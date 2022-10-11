Кваша ни при чем! Всплыла правда, почему Шукшина зареклась вести «Жди меня»

Мария Шукшина редко дает интервью, считая, что публичная жизнь актеров сродни наказанию.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Так, дочка Василия Шукшина намекнула, что сегодня общество дошло до того, что даже родственники пытаются заработать копеечку на твоей же популярности.

Когда-то Мария Шукшина вместе с Игорем Квашой вела программу «Жди меня». После долгих лет работы актриса почему-то оставила проект, передав свое место Ксении Алферовой. Тогда телезрители думали, что причина была в соведущем Марии Шукшиной. Однако дело было совершенно не в Игоре Владимировиче. Просто актриса пережила эмоциональное выгорание.

«Три-четыре часа съемок мы со зрителями были погружены в концентрат человеческих эмоций, я сопереживала на всю катушку. Конечно, старалась не плакать. Но иногда просто невозможно было сдержаться, особенно когда речь шла о маленьких детях. Я ведь сама мать. И очень хорошо понимаю тех женщин, которые разыскивают своих малышей», — говорила Шукшина.

По материалам Mirnov.