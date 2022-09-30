«Квартирушечку, которую ей удалось купить, отдала дочери»: как Пугачева проматывала гонорары

Алла Пугачева с появлением двойняшек Гарри и Лизы устроилась в семейном гнездышке, который они свили с шоуменом Максимом Галкиным*. Еще старшая дочка Примадонны Кристины Орбакайте дала понять, что пятый муж сделал для ее именитой мамы то, что не могли предыдущие ее мужчины. Шоумен поселил Аллу Борисовну в своем доме, сделав ее там хозяйкой.

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Примадонна никогда не была из тех, кто откладывает каждую копейку. В молодости певица могла и покутить, и набедокурить. Знаменитый ютуб-психолог Вероника Степанова рассказала, как Примадонна тратила свои баснословные гонорары.

«До 60 лет у нее даже не было своего дома! Она жила в отеле, какую-то квартирушечку, которую ей удалось купить, отдала дочери. Понимаете, да? Все эти огромные средства, которые Аллочка зарабатывала, все спускалось, прожигалось, проигрывалось», — приводит PROzvezd слова Вероники Степановой.

Так, психолог припомнила и страсть Аллы Пугачевой к азартным играм.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.