Кузнецов выступил с обращением после слухов о совращении Шатунова и мальчиков-сирот

Как отметил Кузнецов, никаких специальных сборов и акций в поддержку Шатунова сам он не организовывал. «Мои реквизиты и контакты уже много лет есть на официальном сайте. Вы всегда можете связаться со мной и оказать поддержку. Я удалил свой профиль из соцсети «ВКонтакте», так как появилось много фейков в различных соцсетях. Моих аккаунтов в соцсетях не существует. Моя музыка и видео только на моем официальном сайте и на Ютубе», - подчеркнул композитор.

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Ранее продюсер Андрей Разин выступил с громким заявлением. Он утверждал, что Кузнецов, а также менеджер музыкальной команды Аркадий Кудряшов в разное время портили и совращали Шатунова и других мальчиков-сирот из «Ласкового мая».