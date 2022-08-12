Кузнецов в деталях рассказал, как Разин обманным путем подделывал его подписи

Как отметил Кузнецов, юристам удалось доказать, что его подпись на договоре о передаче прав на песни — поддельная. При этом сам Разин утверждает, что подлинник договора о передаче прав утерян. У него есть только копия.

По словам Кузнецова, его подписи на двух копиях идентичные. Однако ни один человек не сможет совершенно одинаково два раза расписаться, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Андрей Разин до сих пор считает себя единственным обладателем прав на творчество и песни «Ласкового мая». В ближайшее время возможны суды с вдовой Юрия Шатунова Светланой за интеллектуальную собственность музыкальной команды.