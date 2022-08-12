«Кузнецов по пьяни отдал все права на песни Разину»: продюсер Герасимов раскрыл главный секрет «Ласкового мая»

Как отметил Герасимов, ему безумно жалко Юрия Шатунова, у которого при жизни много крови попил Разин. Музыкант очень сильно переживал из-за судов, сообщает «Комсомольская правда».

«Сами посудите: как может быть Шатунов без «Белых роз»? Это же нонсенс! Кузнецов в свое время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов», — отметил Герасимов.

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Напомним, что в ближайшее время борьба за творческое наследие «Ласкового мая» развернется между Разиным и вдовой Шатунова Светланой. Именно ей Кузнецов отдал все права на песни группы, заключив соответствующий договор.