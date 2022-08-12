Кузнецов озвучил сумму компенсации, которую ему должен Разин за песни «Ласкового мая»

Композитор Сергей Кузнецов заявил, что никаких договоров с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным на передачу прав на свои песни в 1990 году не подписывал.
«Он этот договор якобы со мной отнес в суд в 2005 году, оформил все права на песни на себя, а объявил об этом только в 2009-м, когда срок обжаловать решение истек. Так я остался без песен. Да и Юра тоже».
По словам Сергея Кузнецова, Разин должен ему 18 миллионов рублей компенсации. Он уверяет, что именно продюсер все годы получал авторские отчисления от песен музыкального коллектива. Как заверил Кузнецов, сумму ему насчитали в Российском авторском обществе, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что сам Андрей Разин считает себя наследником творчества «Ласкового мая». Эксперты сходятся во мнении, что Разин будет теперь бороться за интеллектуальную собственность «Ласкового мая» с женой покойного Шатунова Светланой.