Кузнецов озвучил сумму компенсации, которую ему должен Разин за песни «Ласкового мая»

По словам Сергея Кузнецова, Разин должен ему 18 миллионов рублей компенсации. Он уверяет, что именно продюсер все годы получал авторские отчисления от песен музыкального коллектива. Как заверил Кузнецов, сумму ему насчитали в Российском авторском обществе, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что сам Андрей Разин считает себя наследником творчества «Ласкового мая». Эксперты сходятся во мнении, что Разин будет теперь бороться за интеллектуальную собственность «Ласкового мая» с женой покойного Шатунова Светланой.