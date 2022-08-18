Кузнецов объяснил, почему долгие годы не оспаривал права Разина на песни «Ласкового мая»

По словам Кузнецова, Разин получил с РАО 18 миллионов рублей на основании договора от 1992 года. «Это немного. Учитывая сколько он заработал за эти годы, там намного больше. Мы раньше не оспаривали правообладание на песни «Ласкового мая» Разина. Юрка работал и было не до этого», - заметил Кузнецов.

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Напомним, что в последние годы жизни Юрий Шатунов судился с Андреем Разиным за творческое наследие «Ласкового мая». Именно это, возможно, и подорвало здоровье звезды.