Кузнецов объяснил, почему долгие годы не оспаривал права Разина на песни «Ласкового мая»

Композитор Сергей Кузнецов в интервью на Ютуб-канале «Чернильное небо» объяснил, почему долгие годы не вступал в конфронтацию с продюсером Андреем Разиным.
«В 2005 году Разин предъявил документ от 1992 года, в котором якобы я передал ему права на песни «Ласкового мая». И он правообладатель, а я им быть перестал. Я охренел. Там дата проставлена 29 декабря 1992 года, а я в то время с Разиным не общался. Он был в Москве, а я в Оренбурге».
По словам Кузнецова, Разин получил с РАО 18 миллионов рублей на основании договора от 1992 года. «Это немного. Учитывая сколько он заработал за эти годы, там намного больше. Мы раньше не оспаривали правообладание на песни «Ласкового мая» Разина. Юрка работал и было не до этого», - заметил Кузнецов.
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Напомним, что в последние годы жизни Юрий Шатунов судился с Андреем Разиным за творческое наследие «Ласкового мая». Именно это, возможно, и подорвало здоровье звезды.