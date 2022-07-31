Кутили всю ночь: как отметил на даче Пугачевой годовщину свадьбы ее внук

Никита Пресняков отпраздновал 5 лет со дня бракосочетания с Аленой Красновой.
Никита Пресняков и Алена Краснова.

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отпраздновал на ее даче на Истре деревянную свадьбу с Аленой Красновой. Пара знакома уже 8 лет, а состоят они в законном браке 5 лет.

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В честь этого события влюбленные сделали себе одинаковые тату в виде полумесяца в память о фазе Луны в день заключения их брачного союза.

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: соцсети

Краснова и Пресняков пригласили на празднование самых близких друзей. Алена в честь этого события примерила даже белое платье. Не обошлось и без романтического танца молодых во время которого Никита с обожанием смотрел на свою жену.

Он признался, что до сих пор влюблен в Алену, как в первые дни их знакомства. И заметил, что она все это время была для него надежной опорой и поддержкой во всем, благодаря чему он стал лучшей версией себя.

Праздник за накрытым столом и танцами продолжился с друзьями до самого утра.

Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: соцсети

На даче Пугачевой. Фото: соцсети

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