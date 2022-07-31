Кутили всю ночь: как отметил на даче Пугачевой годовщину свадьбы ее внук

Краснова и Пресняков пригласили на празднование самых близких друзей. Алена в честь этого события примерила даже белое платье. Не обошлось и без романтического танца молодых во время которого Никита с обожанием смотрел на свою жену.

Он признался, что до сих пор влюблен в Алену, как в первые дни их знакомства. И заметил, что она все это время была для него надежной опорой и поддержкой во всем, благодаря чему он стал лучшей версией себя.

Праздник за накрытым столом и танцами продолжился с друзьями до самого утра.