«Кусок дерьма»: Владимир Соловьев набросился на Максима Галкина

Телеведущий Владимир Соловьев во время своего шоу в соцсети нелестно отозвался о пародисте Максиме Галкине, который давно уехал из России.

Владимир Соловьев сравнил его с Николаем Басковым, и сравнение оказалось не в пользу Максима Галкина. Кроме этого, от тележурналиста досталось и Ивану Урганту.

«Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс — кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. И все. Ездит, чего-то делает», — высказался Владимир Соловьев.

Зато телеведущий похвалил поп-короля Филиппа Киркорова, который в эти дни находится на гастролях в Крыму. В рамках своего турне Киркоров встречается с ранеными в госпиталях, что и отметит Соловьев.