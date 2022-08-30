Кушанашвили заявил, что Андреасян достал своими премьерами «каждые три дня»

Телеведущий высмеял режиссера.
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» нелестно отозвался о режиссере Сарике Андреасяне.

«Вот история совершенно потрясающая в плохом смысле. Я о сиськах Натальи Рудовой из нового фильма Сарика Андреасяна».

При этом Отар Кушанашвили оскорбил Андреасяна. «Он (нецензурное слово) российского зрителя своими премьерами каждые три дня», — заметил Кушанашвили.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что новый фильм Андреасяна называется «Жизнь по вызову», посвященный будням эскорт-агентства. В одной из ролей сыграла актриса Наталья Рудова.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  