Кушанашвили заявил, что Андреасян достал своими премьерами «каждые три дня»

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Каково?!» нелестно отозвался о режиссере Сарике Андреасяне.
«Вот история совершенно потрясающая в плохом смысле. Я о сиськах Натальи Рудовой из нового фильма Сарика Андреасяна».
При этом Отар Кушанашвили оскорбил Андреасяна. «Он (нецензурное слово) российского зрителя своими премьерами каждые три дня», — заметил Кушанашвили.
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Напомним, что новый фильм Андреасяна называется «Жизнь по вызову», посвященный будням эскорт-агентства. В одной из ролей сыграла актриса Наталья Рудова.