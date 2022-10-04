Кушанашвили заступился за плачущую по сбежавшим друзьям Собчак

Известный журналист Отар Кушанашвили заступился за Ксению Собчак, которая на минувшей неделе плакала по своим уехавшим из России друзьям. По его словам, светскую львицу можно понять.

«Господи, чтобы я ее защищал?» - пошутил Отар.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Некоторые эксперты считают, что Собчак пытается держать нейтралитет тогда, когда это совсем неуместно. Светская львица пытается «усидеть на двух стульях», но поклонники ее призывают определиться - чью сторону она поддерживает на самом деле.