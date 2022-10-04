Кушанашвили заступился за плачущую по сбежавшим друзьям Собчак

Светская львица продолжает провоцировать народ.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Известный журналист Отар Кушанашвили заступился за Ксению Собчак, которая на минувшей неделе плакала по своим уехавшим из России друзьям. По его словам, светскую львицу можно понять.

«Господи, чтобы я ее защищал?» - пошутил Отар.

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Некоторые эксперты считают, что Собчак пытается держать нейтралитет тогда, когда это совсем неуместно. Светская львица пытается «усидеть на двух стульях», но поклонники ее призывают определиться - чью сторону она поддерживает на самом деле.

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