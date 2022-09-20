Кушанашвили высмеял заявление про «заднюю» Симоньян

Отар Кушанашвили прокомментировал заявление Маргариты Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева. Журналистка попыталась объяснить, почему России не нужно «давать заднюю» в сложившейся мировой ситуации.

«Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут», — заявила Симоньян.