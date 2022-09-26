Кушанашвили вспомнил, как Валерия и Шульгин почти дрались на его глазах

Певица Валерия была замужем за известным продюсером Александром Шульгиным десять лет. В браке у них родились трое детей: Артемий, Анна и Арсений. Певица признавалась, что с первых месяцев общения с Шульгиным видела в нем агрессию, но надеялась, что сможет это изменить. Но чуда не произошло.

Известный журналист Отар Кушанашвили рассказал, что однажды стал свидетелем их скандала. Все произошло в ночном клубе в Саратове. Певица не хотела выступать перед аудиторией. А супруг настаивал.

«Они так ругались, почти дрались», — заявил Отар в шоу «Каково?!».

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После расставания Шульгин надеялся, что артистка одумается и вернется, но этого так и не случилось. Сейчас продюсер не общается с Валерией и детьми.