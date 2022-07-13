Кушанашвили рассказал, когда к Разину приходит «призрак Шатунова»

По словам Кушанашвили, Разину давно следовало прекратить судебные разбирательства с Шатуновым, которые длились долгие годы. Журналист выразил надежду, что продюсер больше не пойдет в суд.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Многие считают, что его погубили суды с Разиным.

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