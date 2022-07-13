Кушанашвили рассказал, когда к Разину приходит «призрак Шатунова»

Журналист Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» заявил, что раньше считал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина чучелом, набитого соломой. Однако это оказалось не так. Как заметил Кушанашвили, Разин сам себе отравил жизнь.
«Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как он выключает свет и готовится ко сну. Разин не содействовал нормальной жизни Шатунова».
По словам Кушанашвили, Разину давно следовало прекратить судебные разбирательства с Шатуновым, которые длились долгие годы. Журналист выразил надежду, что продюсер больше не пойдет в суд.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Многие считают, что его погубили суды с Разиным.