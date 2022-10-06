Кушанашвили прошелся по Родниной: «Что Вы сотворили с собственным лицом»

Журналист Отар Кушанашвили приложил Ирину Роднину за ее слова о том, что на выступления Евгения Плющенко и Алексея Ягудина не очень интересно смотреть, мол, они уже давно не в обойме. И добавила: если сравнивать достижения, про которые сейчас остро спорят спортсмены, то легендарнее окажется она сама.

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Кушанашвили согласился, что глядеть на Роднину – более завораживающее зрелище. Однако, по совсем иной причине, никак не связанной с фигурным катанием.

«Ну, учитывая, что Вы сотворили с собственным лицом, на Вас глядеть – завораживающе», - поддел экс-фигуристку обозреватель.

Добавим, что перепалка Ягудина и Плющенко возникла после того, как последний заявил, что его оппонент кататься не умеет.