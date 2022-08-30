Кушанашвили озвучил невероятный заработок Кудрявцевой за один съемочный день

Как отметил Кушанашвили, он интересуется состоянием Кудрявцевой. «Спрашиваю, что с ней. То понос у нее, то золотуха. То отрицательная аритмия. Она говорит: «Не знаю, Отарик». Лера роскошно выглядит. Я ее люблю любой», — заметил Кушанашвили.

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Напомним, что Лера Кудрявцева ведет программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на канале НТВ. У них очень хорошие рейтинги на телевидении.