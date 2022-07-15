Кушанашвили отписался от Литвиновой после новостей о ее спектакле

Рената Литвинова сообщила в своем Telegram, что скоро выйдет ее спектакль. В каком точно месте и о чем он - звезда не пояснила. Зато выставила фотографию, на которой она поедает кактус (видимо, аллегория про мышей, «которые мучались, кололись, но продолжали есть кактус»).

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Случайно или нет, но после этого журналист Отар Кушанашвили сообщил своим подписчикам в своем Telegram, что «с ухмылкой» отписался от Ренаты, хотя при этом «тщился читать».

«Причина: самая густопсовая туфтовая фуфлыжная ерунда (последнее слово заменено, поскольку было использовано из ненормативной лексики, - прим. ред.). Уровень – группа «Воровайки» кажется интеллектуальным монстром», - красноречиво пояснил Отар.

Он заметил, что Литвинова тоже не была на него подписана. И убежден, что Рената впала бы в ступор, услышав хоть один его оборот речи.