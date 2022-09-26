Кушанашвили объяснил, что могло случиться с Пугачевой в России

Известный журналист Отар Кушанашвили восхитился отношениями Аллы Пугачевой и признанного иноагентом в РФ Максима Галкина*. Телеведущий подчеркнул, что юморист - его друг, и отрекаться от него он не намерен.

«Половина страны не оценила сентиментальности Примадонны. А она имеет на это право. Пугачева долго выжидала. Люди не могли понять - почему? И тут она сказала, да так…», - заявил он.

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И Пугачеву, по словам Отара, скорее всего, затравили бы, если бы в конце минувшей недели президент не объявил о частичной мобилизации.