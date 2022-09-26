Кушанашвили назвал Тимати «человеком, не сделавшим ничего толкового»

Отар Кушанашвили в своем еженедельном шоу «Каково?!» раскритиковал Тимати, который высмеял на днях Аллу Пугачеву за ее позицию в отношении России. Рэпер, по его мнению, рядом не стоит с Примадонной по заслугам.

«Этот человек, не сделавший ничего толкового, написал ей странное письмо. Тимати, скорее всего, даже не знает биографии певицы. А Пугачева когда-то была олицетворением нашей страны», — заявил он.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению Кушанашвили, Пугачеву никто не тронет в России, но захейтят — это точно.