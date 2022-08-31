Кушанашвили назвал «тарифицированным хамством» оскорбления в адрес Галкина и Пугачевой

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» заявил, что ни на мгновение не сомневался, что Алла Пугачева окажется сильнее и умнее своих несуразных оппонентов.
«Понятно же, что «народническое» хамство в адрес и Аллы Пугачевой, и особенно в адрес ее благоверного — это «тарифицированное» хамство. Что важно в казусе Аллы — она не надувает щек (а могла бы). Ее всегдашний ответ миру, который полюбил поворачиваться спиной к ветеранам, смеющим вести себя на свой салтык, — покорно-непокорный оптимизм».
Как отметил Кушанашвили, Пугачева способна «развести полюса добра и зла с почти догматической показательностью». Примадонну он считает олицетворением страны, живущей в парадигме «люблю — ненавижу». Телеведущий думает, что Пугачева даже не уезжала, а просто отлучилась.
При этом он считает, что порядком звезда заниматься не будет. Это было сказано «для красного словца».
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Напомним, что Алла Пугачева вернулась в Россию несколько дней назад, заявив, что собирается наводить порядок. А вот ее муж Максим Галкин уехал в Австралию, где у него проходят выступления перед местной публикой.