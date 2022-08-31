Кушанашвили назвал «тарифицированным хамством» оскорбления в адрес Галкина и Пугачевой

Как отметил Кушанашвили, Пугачева способна «развести полюса добра и зла с почти догматической показательностью». Примадонну он считает олицетворением страны, живущей в парадигме «люблю — ненавижу». Телеведущий думает, что Пугачева даже не уезжала, а просто отлучилась.

При этом он считает, что порядком звезда заниматься не будет. Это было сказано «для красного словца».

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Напомним, что Алла Пугачева вернулась в Россию несколько дней назад, заявив, что собирается наводить порядок. А вот ее муж Максим Галкин уехал в Австралию, где у него проходят выступления перед местной публикой.