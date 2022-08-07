«Кусь от Лизы?»: Пугачева нежно прижала к себе дочку, а та укусила ее за запястье

Алла Пугачева думала, что станет для двойняшек Гарри и Лизы скорее бабушкой, чем мамой. Однако все произошло наоборот. Как говорит шоумен Максим Галкин, в замужестве с ним у певицы появилась возможность впервые ощутить себя любимой. Примадонна взвалила на плечи молодого мужа все заботы: счета, отплату платежей, ремонты и семейный бюджет, сделав его кормильцем и единственным добытчиком.

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Сама певица всю себя отдает материнству. Дети Аллы Борисовны растут всесторонне развитыми: они учат французский язык, увлекаются музыкой, игрой на пианино и вокалом.