«Кусь от Бали-бея?»: Бурак Озчивит прильнул к беременной жене-турчанке после слухов о размолвке

Турецкие СМИ пестрят слухами о том, что Бурак Озчивит донимает ревностью Фахрийе Эвджен. Также поговаривают, что не так давно между супругами случилась серьезная стычка. Якобы жена Малкочоглу Бали-бея из «Великолепного века» не поладила со свекровью. Тогда как сам Озчивит встал на защиту своей матери.

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Однако, судя по снимкам, которые Бурак показал в личном микроблоге, у них с Эвджен все замечательно. Озчивит попросил поклонников и прессу оставить их в покое. Также есть информация, что жена актера находится на втором месяце беременности. Этот ребенок станет вторым, у пары есть трехлетний сын Каран. Похоже, что Фахрийе мечтает подарить мужу лапочку-дочку.

Возможно, именно по этой причине актриса отказалась сниматься в продолжении сериала «Альпарслан».