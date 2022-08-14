Курс на Европу и Прибалтику: сколько за концерты в Германии и Латвии получит Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков не выступает на корпоративах. Сейчас в планах у музыкантов – гастроли по Европе. Начнутся они уже в сентябре.

Гребенщиков споет для жителей Германии, Швейцарии, Латвии, Литвы и Эстонии. Цена билетов, по данным «Комсомольской правды», от 3100 до 9000 рублей, в зависимости от региона.

Например, в Мюнхене прийти на выступление артиста можно за 63 евро (3940 рублей), а в Таллине за 55 евро (3400 рублей). Дороже остальных оказалась Прага. Там билеты стоят от 1200 крон (3100 рублей) до 3500 крон (9000 рублей). На всех площадках пока распродано лишь 50 процентов билетов.