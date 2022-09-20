«Курортик в копеечку влетел!»: экс-«пельмешка» Михалкова в монокини у бассейна щегольнула «богатством» фигуры

Юлия Михалкова поделилась в личном микроблоге жаркими кадрами во всех смыслах этого слова. Экс-«пельмешка» томилась у бассейна в изящном черном монокини, лишь слегка оросив стройные ножки прохладной водой.
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Поклонники тут же пошутили, что со стороны это выглядело так, словно Михалкова упивалась тем, что может позволить себе отдых в таком фешенебельном месте.
«Демонстрация гламура и шика!», «Дорого-богато», «А кто платит?», «Богиня!», «Курортик в копеечку влетел», «До чего же хороша!», «Искупаться бы», — написали фолловеры.
Кстати, в одном из интервью еще одна участница «Уральских пельменей» Илана призналась, что дружба у них с Юлией Михалковой не заладилась. Они хотя и расцеловываются при встрече на публике, но совсем не общаются. При этом звездная «пельмешка» дала понять, что Михалкова отдалилась и от других ребят из коллектива, которому она обязана своим статусом.