«Курортик в копеечку влетел!»: экс-«пельмешка» Михалкова в монокини у бассейна щегольнула «богатством» фигуры

Юлия Михалкова поделилась в личном микроблоге жаркими кадрами во всех смыслах этого слова. Экс-«пельмешка» томилась у бассейна в изящном черном монокини, лишь слегка оросив стройные ножки прохладной водой.

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Поклонники тут же пошутили, что со стороны это выглядело так, словно Михалкова упивалась тем, что может позволить себе отдых в таком фешенебельном месте.