Курочка — и точка: сеть KFC вслед за «Макдоналдсом» будет продана российскому оператору

Вслед за «Макдоналдсом» все свои российские рестораны продаст местному оператору сеть быстрого питания KFC.

Ресторанами с особым рецептом жареной курочки владеет американская компания Yum! Brands. 5 июля на ее сайте появилось сообщение с подробностями об уходе с российского рынка. В нем сказано, что в июне бизнес-структура завершила передачу прав собственности на все свои российские активы франшизы Pizza Hut. Теперь ими владеет отечественная компания, которая будет проводить ребрендинг пиццерии.

То же самое ждет и рестораны KFC, процесс передачи права собственности находится в активной стадии. Когда он завершится, Yum! Brands полностью уйдет из России. В компании добавили, что вся ее прибыль из РФ направляется на гуманитарные цели.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Итак, «Макдоналдс» после продажи российскому бизнесмену и ребрендинга стал называться «Вкусно — и точка». А KFC как переименуем?

Смотрите также