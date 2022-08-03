Курносый носик, пухленькие щечки: Алена Рапунцель засветила лицо младшего сына

Сыну бывшей участницы «Дома-2» Алены Рапунцель и ее мужа Ильи Семина, Святославу, уже почти пять месяцев. За это время мама ни разу не показала лицо малыша поклонникам.

Алена Рапунцель обещает это сделать, когда покрестит Святослава. Пока же она запечатлевает кроху в микроблоге строго со спины.

Но на этот раз Алена Рапунцель решила изменить своим принципам. Она поделилась снимком, на котором держит Святослава на руках. Малыш на фото запечатлен в профиль, и его личико можно рассмотреть.