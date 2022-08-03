Курносый носик, пухленькие щечки: Алена Рапунцель засветила лицо младшего сына

Сыну бывшей участницы «Дома-2» Алены Рапунцель и ее мужа Ильи Семина, Святославу, уже почти пять месяцев. За это время мама ни разу не показала лицо малыша поклонникам.
Алена Рапунцель обещает это сделать, когда покрестит Святослава. Пока же она запечатлевает кроху в микроблоге строго со спины.
Но на этот раз Алена Рапунцель решила изменить своим принципам. Она поделилась снимком, на котором держит Святослава на руках. Малыш на фото запечатлен в профиль, и его личико можно рассмотреть.
У маленького Святослава курносый носик, пухлые щечки и белый пушок на голове. В кадре малыш не сводит влюбленных глаз со своей мамы.
Алена Рапунцель с сыном Святославом. Фото: соцсети
«Так смотрит всегда и смеется», — подписала кадр Алена Рапунцель.
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Напомним, с папой Святослава, Ильей Семиным, Алена Рапунцель находится в состоянии развода. Пара распалась меньше чем через год после заключения брака.