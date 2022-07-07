Курникова схватилась за камеру: Иглесиас прикинулся лошадкой, покатав близнецов Люси и Николаса на спине

На фан-страничке Энрике Иглесиаса появилось его памятное видео с близняшками — сыном Николасом и дочкой Люси, которое он сам когда-то показывал в личном профиле.
Муж русской теннисистки Анны Курниковой прикинулся лошадкой, согласившись покатать ликующих детей на спине. Первым за «загривок» отца схватил пухленький Николас, попытавшись вцепиться в отцовские плечи.
Однако это у малыша не вышло, он скатился на газон и едва не разразился целым потоком слез. Энрике тут же подскочил к сыну, чтобы не дать его истерике разбушеваться.
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Николас тут же успокоился и предпринял еще одну попытку покататься на спине у отца. Но не тут то было. Его опередила более хваткая сестренка. Люси вскарабкалась к папе на шею и, в отличие от братика, сумела удержаться. Николас тоже не уступал, пытаясь ухватиться за папину ногу. Эту милейшую картину и подловила Анна Курникова.