«Курбан, у вас нормальные отношения!»: марафон Бородиной хлестко высмеяла Миро

В тот момент, когда Ксения Бородина стала спрашивать своих подписчиц, какие проблемы их волнуют и что бы они хотели с ней обсудить, многие заподозрили, что ведущая затеяла марафон. Так и произошло: через несколько недель звезда объявила о курсе для разведенных женщин.

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Ксения Бородина заявила, что, пережив два развода, сможет помочь подписчицам, которые оказались в такой же ситуации. Дескать, она получила волшебную пилюлю и готова поделиться ей с другими.

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ не удержалась от сарказма, ведь все видят, как Ксения Бородина не стесняется в выражениях в публичном пространстве, ругаясь с экс-мужем Курбаном Омаровым.