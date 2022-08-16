Курбан Омаров объяснил, почему перестал смотреть фильмы ужасов

В новом интервью бизнесмен и блогер Курбан Омаров признался, что уже довольно длительное время делит все в своей жизни на негатив и позитив. Не только собственные мысли, но также фильмы, машины и друзей.

«Если мне вдруг позвонит мой друг и я услышу от него негатив — или в «вотсап» какой-то негатив пришлет, — второй раз он мне не дозвонится. Если это мой друг детства и я постоянно получаю от него негатив, я с ним оборву связь. Я стал делить на негатив и позитив. Все. И принимаю только позитив», — рассказал 41-летнй предприниматель психологу Юлии Никас.

Омаров отметил, что это дает ему больше энергии.