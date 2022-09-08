Кураев назвал Пугачеву закулисным кукловодом в девяностые годы

Как заметил Кураев, он рад что Алла Борисовна освоила искусство молчания. «Мы понимаем, о чем она молчит. Значит месседж дошел. Но чтобы он дошел, надо прожить соответствующую жизнь. Чтобы люди понимали твое молчание, надо прожить серьезную жизнь», - заявил Кураев.

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Напомним, что Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. При этом она уже сделала несколько громких заявлений, подколов, в частности, телеведущего Владимира Соловьева и режиссера Никиту Михалкова.