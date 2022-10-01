Купившего недвижимость в Дубае Александра Ревву выгнали со сцены Comedy Club

Весной этого года Александр Ревва обзавелся роскошной недвижимостью. Юморист приобрел элитные апартаменты в ОАЭ — в Address Beach Residences, расположенные в люксовом районе Dubai Marina.
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Несмотря на это, комик продолжил зарабатывать деньги в России. По информации KP.RU, Александр снялся в одном из новых выпусков Comedy Club.
Сначала артист исполнил песню, а затем разыграл миниатюру про Артура Пирожкова. Реакция зрительного зала оказалась неожиданной. Звезду буквально вытолкали со сцены.
Впрочем, Ревву инцидент совсем не огорчил.
«Я очень люблю сцену Comedy, она для меня родная, поэтому всегда приятно участвовать в рубрике Special Guest», — невозмутимо заявил экс-резидент шоу.