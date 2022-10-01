Купившего недвижимость в Дубае Александра Ревву выгнали со сцены Comedy Club

Весной этого года Александр Ревва обзавелся роскошной недвижимостью. Юморист приобрел элитные апартаменты в ОАЭ — в Address Beach Residences, расположенные в люксовом районе Dubai Marina.

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Несмотря на это, комик продолжил зарабатывать деньги в России. По информации KP.RU, Александр снялся в одном из новых выпусков Comedy Club.

Сначала артист исполнил песню, а затем разыграл миниатюру про Артура Пирожкова. Реакция зрительного зала оказалась неожиданной. Звезду буквально вытолкали со сцены.