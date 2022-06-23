«Кумир миллионов девочек и мальчиков СССР»: Садальский — о смерти Шатунова

Как отметил Станислав Садальский, появление «Ласкового мая» в конце 1980-х годов прошлого века было предопределено. Группа стала символом развала нашей эстрады и ее завершающим аккордом перед гибелью великого государства. «Но песни приняли, полюбили и любят до сих пор как яркий осколок детства и юности. Прощай, Юрочка», — заметил Садальский.

Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.

Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.

В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также