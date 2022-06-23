«Кумир миллионов девочек и мальчиков СССР»: Садальский — о смерти Шатунова

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил, что находится в шоке от смерти в 48 лет музыканта Юрия Шатунова.
«Инфаркт в 48 лет, что это? Вечная боль сиротства или долетевшее копье проклятья завистника? Совсем недавно мы с ним встречались у Андрея Малахова на съемках, он был в отличной форме — красивый, спортивный, молодой, веселый. Кумир миллионов девочек и мальчиков СССР. Причем, девочек всех возрастов — от дошкольниц до обитателей домов престарелых».
Как отметил Станислав Садальский, появление «Ласкового мая» в конце 1980-х годов прошлого века было предопределено. Группа стала символом развала нашей эстрады и ее завершающим аккордом перед гибелью великого государства. «Но песни приняли, полюбили и любят до сих пор как яркий осколок детства и юности. Прощай, Юрочка», — заметил Садальский.
Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.
Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.
В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».
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