Кухня, старенькие обои, домашние манты: Утяшева козырнула своим бытом в башкирском селе

В одном из интервью Ляйсан Утяшева призналась, что она не понаслышке знает, что такое бедность. Когда-то еще будучи маленькой девочкой ей приходилось донашивать старые перешитые халаты за своей бабушкой. Поэтому к одежду гимнастка привыкла относится бережливо.
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Вместе с резидентом «Камеди Клаб» Павлом Волей телеведущая приехала в родное башкирское село, навестив родственников. В своем Telegram гимнастка показала кадры без прикрас, позируя на кухне со старенькими потертыми выцветшими обоями. При этом Утяшева светилась от счастья, угощаясь домашней стряпней.
Ляйсан Утяшева съела домашние манты. Фото: личный архив
«Пироги, беляши, чебуреки, пельмени, бутерброды не ем совсем. Но два раза в год я забиваю на все виды диет и хулиганю мощно. Тем более у нэнэй (бабушка, - Прим. ред.) самые лучшие манты в мире - невозможно себе отказать в таком счастье. Она добавляет туда свои секретики - побольше лука. В такие моменты спасаюсь тем, что добавляю много зелени с огорода», - заверила Утяшева.