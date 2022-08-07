Кухня, старенькие обои, домашние манты: Утяшева козырнула своим бытом в башкирском селе

В одном из интервью Ляйсан Утяшева призналась, что она не понаслышке знает, что такое бедность. Когда-то еще будучи маленькой девочкой ей приходилось донашивать старые перешитые халаты за своей бабушкой. Поэтому к одежду гимнастка привыкла относится бережливо.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Вместе с резидентом «Камеди Клаб» Павлом Волей телеведущая приехала в родное башкирское село, навестив родственников. В своем Telegram гимнастка показала кадры без прикрас, позируя на кухне со старенькими потертыми выцветшими обоями. При этом Утяшева светилась от счастья, угощаясь домашней стряпней.