«Кудрявый чубчик, глаза-озера, широкоплечий»: Мадонна «слила» редкие фото с 22-летним сыном Рокко от Гая Ричи

Мадонна поделилась редкими совместными фото с 22-летним сыном Рокко от Гая Ричи. Юноша стал настоящим красавцем и превратился в обольстителя. Певица может гордиться отпрыском, который унаследовал привлекательную мужественную внешность от своего отца.

Вместе с сыном Мадонна закатила пирушку на Сицилии. Юноша позировал рядом с моложавой мамой, распахнув ворот рубашки. Широкоплечий парнишка козырнул своим кудрявым чубчиком. У Рокко волевой подбородок, широкие густые брови, глаза-озера, худощавое лицо.

Празднование прошло в итальянском антураже — с музыкантами, пастой и вином на открытом воздухе. О вечеринке Мадонна традиционно отчиталась семейными фотографиями в своем микроблоге.

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